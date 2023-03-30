وفد من برنامج قدرة 2 في الوكالة الإسبانية ومنظمة Avsi يزوران بلدية المفرق

الوكيل الاخباري - أكد رئيس بلدية المفرق الكبرى ناصر الدين اخو رشيدة، أن وضع خطة تنموية مستدامة لبلدية المفرق تعد ضرورة ملحة بحيث يكون المواطن أساس العمل التشاركي.



وبين خلال لقائه وفد من الوكالة الإسبانية قدره 2 ومنظمة Avsi اليوم لغايات تقديم ما أمكن من المساعدة للبلدية لتنفيذ خطتها التنموية اهتمام البلدية بالخطط ذات الفائدة التنموية والتي من شأنها أن تعزز فرص التشاركية ما بين المنظمات الدولية لخدمة التنمية المحلي، مشيراً إلى حرص البلدية على التواصل مع المواطن ليكون شريك حقيقي مع البلدية للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمجتمع المحلي.

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