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الثلاثاء، 07-12-2021 03:49 م

وفد من كلية دفاع الناتو يزور كلية الدفاع الوطني

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 الوكيل الاخباري - زار وفد من كلية دفاع الناتو/ روما، برئاسة الفريق أوليفر بيير ريتمان اليوم الثلاثاء، كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية، وكان في استقبالهم آمر الكلية العميد الركن الدكتور عوض الطراونة ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه في الكلية.

وهدفت الزيارة إلى التعرف على التهديدات والتحديات الأمنية التي تواجه مختلف الدول وبيان استراتيجيتها في رسم سياساتها الخارجية لبناء موقفها تجاه القضايا العالمية، وذلك لمساعدة الدارسين وتوسيع مداركهم في مجال التخطيط الاستراتيجي ورسم السياسات الدولية من خلال الاستماع لمحاضرات من مختلف الجهات الوطنية ذات العلاقة.

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