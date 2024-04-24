وفد وزارة التعليم العالي العُمانية يُشيد بالسمعة العلمية المتميزة لجامعة اليرموك

الوكيل الاخباري- استقبل رئيس جامعة اليرموك الدكتور اسلام مسّاد، وفدا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في سلطنة عُمان، ضم مدير دائرة الاعتراف ومعادلة المؤهلات النصر بن ناصر الرقيشي، ورئيس قسم الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي عبد الله بن سالم البادي، والسكرتير الأول القائم بأعمال القسم الثقافي في سفارة سلطنة عُمان في الأردن سالم الوهيبي.

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وأكد مسّاد خلال اللقاء، عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين وضرورة تطويرها في شتى المجالات، وخصوصا المجالات الأكاديمية والبحثية، مشيرا إلى أن 2101 خريجا عُمانيا تخرجوا من جامعة اليرموك، يساهمون اليوم في عملية التنمية والبناء لسلطنة عُمان الشقيقة، نعتبرهم سفراء للمملكة والجامعة في مواقعهم التي يشغلونها.



وأشار إلى أن الجامعة تحرص وفق خطتها الاستراتيجية إلى تعزيز مكانتها الأكاديمية فيما يخص التصنيفات الدولية، لافتا إلى حصول الجامعة على شهادة "الخمس نجوم" في نظام التقييم العالمي للجامعات وتقدمها (200) مرتبة في تصنيف "كيو اس" العالمي للجامعات للعام 2024، لتصبح ضمن الفئة 1001-1200، إضافة إلى ما حققته من تقدم في تصنيف التايمز العالمي على مستوى جامعات قارة آسيا لعام 2023، لتُصبح في الفئة (400-351).



من جانبه أشاد الرقيشي بالسمعة العلمية المتميزة لجامعة اليرموك عربياً، مؤكداّ اهتمام وزارة التعليم العالي العُمانية بتعزيز أواصر التعاون مع جامعة اليرموك لتحقيق الأهداف المشتركة.



وتم خلال اللقاء مناقشة العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بالطلبة العُمانيين الدارسين في جامعة اليرموك بمختلف البرامج الاكاديمية والدرجات العلمية بالجامعة، والاطلاع على التخصصات النوعية الجديدة والتي تطرحها الجامعة وتلبي حاجات سوق العمل العُماني.

