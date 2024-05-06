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الإثنين، 06-05-2024 10:13 ص

وقف استقبال زوار تلفريك عجلون غدا

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الوكيل الاخباري-تيماء عبيدات

 

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  أكدت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية ، توقف استقبال الزوار في تلفريك عجلون ليوم غدا لثلاثاء بسبب أعمال الصيانة الدورية.

وقالت المناطق التنموية لـ "الوكيل الاخباري" إن غداً الثلاثاء يصادف أول ثلاثاء في شهر أيار الجاري وهو اليوم المحدد لأعمال الصيانة الدورية للتلفريك.

وأضافت أن تشغيل التلفريك سيكون مستمر طيلة أيام الأسبوع دون انقطاع باستثناء يوم غد الثلاثاء.

وكانت قد قرّرت المناطق التنموية زيادة ساعات التشغيل لتلفريك عجلون بحيث يفتح أبوابه أمام الزوار في تمام الساعة العاشرة صباحاً ويستمر حتى الساعة الخامسة والنصف مساءً.

يذكر بأن عدد الزوّار لتلفريك عجلون منذ افتتاحه وخلال فترة العشر شهور الماضية تجاوز عتبة الثلث مليون زائر.


 




 

 


 

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