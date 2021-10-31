ولي العهد يرأس اجتماعا في رئاسة الوزراء نائبا عن جلالة الملك

الوكيل الإخباري- اطلع نائب جلالة الملك، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الأحد، على تقرير تقدم سير العمل في برنامج "أولويات عمل الحكومة الاقتصادي 2021 – 2023".



واستمع سموه، خلال ترؤسه اجتماعاً في رئاسة الوزراء، إلى شرح قدمه رئيس الوزراء بشر الخصاونة، عن أبرز المستجدات المتعلقة بالتقرير، الذي أعدته "وحدة الإنجاز والمتابعة" في رئاسة الوزراء.



ولفت سموه إلى أهمية التركيز على تحقيق إنجازات ذات أثر ملموس على حياة المواطن، ومواصلة وضع الأولويات تباعاً وترتيبها ضمن إطار ممنهج.



وقال رئيس الوزراء إن الحكومة بدأت بالعمل على تحقيق مجموعة من الأهداف ضمن برنامج الأولويات وفي أطر زمنية محددة، ومنها ما يتعلق باستقطاب استثمارات كبرى إلى المملكة، والبدء بتوحيد المرجعيات في المعابر الحدودية وتسهيل الإجراءات التي ستنعكس على حركة الصادرات وتنقل الأشخاص.



وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة أعلنت منذ إطلاق برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي أن هذه الوثيقة حية وستتم مراجعتها بشكل دوري، وهي مستمرة في إنجاز الأولويات بما يساهم في تعافي الاقتصاد وتحريكه عقب التباطؤ التي احدثته جائحة كورونا.

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