افتتاح مركز المسرِّعات الحكومية في رئاسة الوزراء

الوكيل الاخباري- افتتح أمين عام رئاسة الوزراء أشرف سمارة الزعبي،الثلاثاء، مبنى مركز المسرّعات الحكومية في حرم رئاسة الوزراء بحضور المدير العام لمكتب رئاسة مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة عبدالله لوتاه.



وأوضح الزعبي أنّ مركز المسرّعات الحكومية سيُسهم في تذليل العقبات لمختلف التحديات الحكومية عبر إيجاد الحلول الفعّالة والسريعة لها ضمن فترة زمنية محددة بمئة يوم.



وأعرب عن شكره لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لما تقدمه من دعم وتعاون في مجال تطوير العمل الحكومي، وتطلعه باستمرار التعاون بين البلدين الذي يجسّد حرص الحكومة الأردنية على تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.



لوتاه قال، إنّ افتتاح مركز المسرعات الحكومية يمثل نجاحاً جديداً للشراكة الاستراتيجية بين حكومتي البلدين الشقيقين، حيث يعتبر الأول من نوعه في المنطقة العربية خارج دولة الإمارات العربية المتحدة.



وتزامن الافتتاح مع اختتام الدفعة الأولى من المسرّعات التي ضمّت حلولاً مبتكرة وفعالة لخمسة تحديات في ثلاثة قطاعات تمثلت في التربية والتعليم، والجمارك، والضمان الاجتماعي.



كما وتم الإطلاق الرسمي للدفعة الثانية من المسرّعات الحكومية التي تضم أربعة تحديات رئيسية تتعلّق بقطاعات الطاقة والثروة المعدنية، والاقتصاد الرقمي والريادة، بالإضافة إلى قطاع الإسكان والتطوير الحضري.



يُشار إلى أنّ افتتاح مركز المسرّعات الحكومية يعتبر أحد مخرجات اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والتعاون في التحديث الحكومي بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

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