الجمعة 29-10-2021
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الجمعة، 29-10-2021 09:41 م

الحوارات: إصابات السرطان لم ترتفع في الأردن

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الوكيل الإخباري- قال مساعد المدير العام لشؤون المرضى في مركز الحسين للسرطان الدكتور منذر الحوارات إن العقد الأخير لم يسجل زيادة غير طبيعية في نسب الإصابة بالسرطان.

وأضاف الحوارات، خلال استضافته عبر برنامج "60" دقيقة الذي يذاع على التلفزيون الأردني، أن حالات السرطان لازالت في مكانها بالمقارنة مع نسب زيادة السكان ونسب الشيخوخة وتغير طبيعة التغذية والوجبات السريعة التي تعتبر من العوامل المساعدة لزيادة نسب السرطان.

ولفت إلى عدم ارتفاع أعداد الإصابة بالسرطان بشكل مفاجئ في الأردن التي تعتبر أقل من النسب العالمية؛ إذ بلغت نسبة الإصابة 85.3 لكل مئة ألف من السكان.

وأكد أن المؤسسة العامة للغذاء والدواء تقوم بجهد كبير كون الكثير من الشركات العابرة للقارات تستطيع الترويج للأغذية بطريقة تجذب المستهلك والتي قد لا تكون غير مفيدة أو مضرة.

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