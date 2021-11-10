ولي العهد يشارك بندوة عن تكنولوجيا المعلومات 17 الجاري

الوكيل الإخباري– تحت رعاية سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، تنطلق فعاليات ندوة المواهب الأردنية المؤهلة في مجال تكنولوجيا المعلومات.



ويشارك سموه بإلقائه للكلمة الترحيبية في بداية الندوة، التي ستعقد افتراضيا، بعنوان “بطاقتك الرابحة ضد منافسيك”، يوم الأربعاء 17 تشرين الثاني الجاري.



وتتضمن الندوة كلمات لنائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج، ونائب رئيس شركة “أمازون” في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رونالدو مشحور، والرئيس التنفيذي لمجموعة “ومضة” كابيتال فادي غندور.



كما ستدور خلال الندوة حلقة نقاشية بعنونا “الأردن كمركز عالمي للتكنولوجيا” تشارك فيها شركات Aspire, Crystel, Estarta Solutions, Webhelp.



وتختتم الندوة بكلمة لوزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، سيتحدث خلالها عن الدعم الحكومي والحوافز المقدمة من منظمات التجارة وتكنولوجيا المعلومات الدولية.

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