يصادف اليوم عيد ميلاد الملكة رانيا العبدالله

الوكيل الإخباري - يصادف اليوم الخميس عيد ميلاد جلالة الملكة رانيا العبدالله، ويزخر برنامج جلالتها بالعديد من الأنشطة والبرامج المحلية والخارجية، وتقف إلى جانب جلالة الملك عبدالله الثاني وهي تعمل لخدمة الأردن وشعبه.

اضافة اعلان



وخلال هذا العام تابعت جلالتها برامج التواصل المحلي من خلال زياراتها للبوادي والقرى والأرياف في محافظات المملكة، لتلتقي شباب وشابات الوطن وتطلع على أعمالهم وتستمع إلى طموحاتهم والتحديات التي يعملون على تذليلها.

والتقت جلالتها مع شباب خرجوا بأفكار إبداعية ونفذوها على أرض الواقع ليوفروا لأنفسهم دخلاً ويحققوا أحلامهم في تأسيس شركات ناشئة وأعمال ريادية، ويشاركوا نجاحاتهم مع شباب آخرين.



كما تابعت جلالتها جهود وعمل سيدات أردنيات خلال زياراتها لعدد من الجمعيات والمبادرات التي تسعى السيدات من خلالها إلى الاستجابة لاحتياجات مناطقهن وتحسين المستوى المعيشي لأسرهن.



وحمل هذا العام مناسبات سعيدة وأفراحاً للعائلة الهاشمية بزفاف سمو الأمير الحسين ولي العهد وزفاف سمو الأميرة إيمان وتخريج سمو الأميرة سلمى من الجامعة وتخريج سمو الأمير هاشم من المرحلة المدرسية.

