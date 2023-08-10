الاستثمار والبيئة يبحثان الفرص المتاحة في مجال المشاريع الخضراء

الوكيل الإخباري - بحثت وزيرة الاستثمار خلود السقاف ووزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، خلال اجتماع عقد اليوم الخميس، في مبنى الوزارة وبحضور أمين عام الوزارة زاهر القطارنة والمدراء المختصون في كلتا الوزارتين، الفرص الاستثمارية في مجال مشاريع النمو الأخضر ومشاريع المساهمات المحددة وطنيًا، وعرضها على منصة استثمر في الأردن (invest.jo)، والتي تعتبر أول منصة الكترونية ترويجية تفاعلية في المملكة خاصة بالمستثمرين.

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السقاف أكدت تعاون الوزارة مع الجهات الحكومية لتحديد أهم الفرص الاستثمارية وعرضها على منصة استثمر في الأردن (invest.jo)، والتي تم إطلاقها مؤخراً، مبينة ان منصة استثمر في الأردن (invest.jo) تضمنت 21 فرصة استثمارية متنوعة قطاعياً وجغرافياً ضمن قطاعات اقتصادية ذات قيمة مضافة عالية، منها خمسة فرص في مجال النمو الأخضر، والمنصة جاءت ضمن خطط عمل الوزارة التي تتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033، بهدف جذب الاستثمار وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية.



وأشارت السقاف خلال اللقاء الى اهم الخطوات التي انتهجتها الوزارة في تمكين قطاع الاستثمار كإطلاق منصة استثمر في الأردن (invest.jo)، واستكمال كافة التشريعات الناظمة للبيئة الاستثمارية، وإقرار استراتيجية ترويج الاستثمار للأعوام 2023 – 2026، إضافة الى تفعيل منصة الخدمة الاستثمارية الشاملة، حيث تم الانتهاء من أتمتة 95 خدمة متعلقة بتراخيص وممارسة الأنشطة الاقتصادية.



بدوره شدد الردايدة على ضرورة زيادة الاستثمار في المشاريع الخضراء والمشاريع المستجيبة للمناخ وأن يتم اضافة البعد الأخضر والبيئي للمشاريع الاستثمارية المقترحة ليتم زيادة فرص التمويل والاستثمار لها.



يذكر أنه تم الاتفاق على التعاون والتنسيق بين وزارتي الاستثمار والبيئة ليتم ترويج مشاريع النمو الأخضر ومشاريع المساهمات المحددة وطنيًا وعرضها على منصة استثمر في الأردن (invest.jo).