افتتاح سد جديد في الأردن وهذه طاقته الاستيعابية

الوكيل الإخباري - قال وزير المياه والري محمد النجار، خلال افتتاح سد الفيدان في منطقة وداي عربة اليوم الخميس، إن سلطة وادي الأردن "تعمل بكل جد لتوسيع آفاق الحصاد المائي في الأردن ورفع الطاقة التخزينية للسدود".

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وأضاف النجار بحضور مندوب سفير السعودية المستشار وليد خان وأمين عام سلطة وادي الأردن منار المحاسنة وأمين عام وزارة المياه جهاد المحاميد ومحافظ العقبة خالد الحجاج ورئيس مجلس شركة تطوير وادي عربة ناديا الروابدة وعدد من المسؤولين، أن سلطة وادي الأردن تعمل أيضا على "رفع كفاءة التخزين وتعظيم الاستفادة من مياه الفيضانات والجريان السطحي، وكذلك تطوير واقع المجتمعات المحلية في كافة مناطق المملكة وتحسين مستوى المعيشة".



وأكد النجار "أهمية المشروع في المحافظة على الاستقرار المائي للمزارعين في منطقة وادي عربة"، مشيدا بـ "الدعم المتواصل" من السعودية لتنفيذ مشاريع تنموية خاصة في قطاع المياه .



وبين أن الأردن يواجه تحديات مائية عدة نتيجة ازدياد الطلب للزيادة السكانية وموجات اللجوء، وأن الوزارة تسعى للإسراع بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمياه لتحقيق التوازن بين الطلب والمتاح.



وسد الفيدان في منطقة وداي عربة "سد ركامي ذو وجه خرساني يهدف إلى تخزين مياه الأمطار والفيضانات لأغراض الري والشحن الجوفي بطاقة تخزينية تبلغ 3.5 مليون م3"، بحسب النجار.



وتابع أن "جهود سلطة وادي الأردن تنصب على إيجاد كافة الوسائل والحلول التي تحقق تخزين كل قطرة ماء تهطل على أرض المملكة أو تجري على السطح"، مبينا أن مياه السد "ستنعكس بشكل واضح على المجتمع المحلي في المنطقة وتخلق مزيدا من فرص العمل لأهالي المنطقة خاصة المزارعين ومربي المواشي إضافة إلى زيادة الرقعة الخضراء وتحسين البيئة المحلية".



أمين عام سلطة وادي الأردن منار المحاسنة، قالت إن "مشروع سد الفيدان من المشاريع المهمة في منطقة وادي عربة كونها من المناطق التي تنهض لبناء واقع جديد يضاعف النمو وتحسين مستوى معيشة المواطنين خاصة وأن الوادي يضم عددا من المشاريع الزراعية والتنموية والخدمية التي من شأنها الارتقاء بالواقع المعيشي والاقتصادي لسكان الوادي وجذب العديد من الاستثمارات ".



وأعربت المحاسنة عن "شكرها وتقديرها للدعم المقدم من المملكة العربية السعودية الشقيقة خاصة لقطاع المياه، مما يؤكد على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين ".



ومشروع سد الفيدان في وادي فيدان نفذ لجمع مياه الفيضانات من الحوض الساكب في وادي عربة، ويهدف السد لري المزروعات و تغذية المياه الجوفية وتنفيذ مشروعات زراعية لأهالي المنطقة ويخزن السد حاليا نحو 2.1 مليون متر مكعب، على ما ذكرت وزارة المياه.