يوم توعوي عن سرطان الثدي في البلقاء التطبيقية

الوكيل الإخباري - نظمت جامعة البلقاء التطبيقية بالتعاون مع البرنامج الأردني لسرطان الثدي، اليوم الأربعاء، فعاليات اليوم العلمي التوعوي عن سرطان الثدي ضمن شهر التوعية العالمي.

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واكد نائب رئيس الجامعة الدكتور زكريا القضاة حرص الجامعة على التواصل مع المجتمع المحلي لتثقيفه بأهم القضايا التي تهم المواطن، ونشر التوعية للحد من نسبة المخاطر التي تنجم عن بعض الأمراض المنتشرة في العالم.



بدوره بين مدير صحة البلقاء صائب أبو عبود أهمية دور البرنامج الأردني لسرطان الثدي في رفع الوعي حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، حيث يوفر البرنامج فحوصات الكشف المبكر في جميع مناطق المملكة لافتا لأهمية ودور المجتمع المحلي في دعم إقامة والمشاركة مثل هذه الأنشطة.



من جهتها قدمت مديرة التواصل والتنسيق المجتمعي في البرنامج الأردني لسرطان الثدي الدكتورة بانا الدباس شكرها للجامعة التي تدعم البرنامج عبر أنشطتها المختلفة مضيفة أننا هذا العام أطلقنا شعار "خطوة نحو الحياة " وهو خطوة نحو الأفضل ونحو الأمل ونحو تغيير مسار حياة كاملة.



وتحدثت ضابط ارتباط من البرنامج الأردني لسرطان الثدي الدكتورة فدوى ثابت عن مرض سرطان الثدي والأعراض والعوامل والخطورة المتعلقة بالمرض.



وعرضت الناجية نانسي النجداوي ، تجربتها في التحدي والأمل والصبر للانتصار على المرض.