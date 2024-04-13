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1.776 مليار دينار صادرات صناعة عمان بالربع الأول من 2024

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السبت، 13-04-2024 10:00 ص

1.776 مليار دينار صادرات صناعة عمان بالربع الأول من 2024

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الوكيل الإخباري - بلغت صادرات غرفة صناعة عمان، خلال الربع الأول من العام الحالي، 1.776 مليار دينار، مقابل 1.813 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2023.

وحسب معطيات إحصائية سجلت صادرات 5 قطاعات ارتفاعا، فيما انخفضت الباقية بنسبة تراوحت بين 1%  لقطاع الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات، و 48 % لقطاع الصناعات التعدينية.

واستحوذت الولايات المتحدة الأميركية والسعودية والعراق والهند، على أكثر من نصف صادرات غرفة صناعة عمان خلال الربع الأول من العام الحالي 2024، مسجلة ما قيمته 1.261 مليون دينار.

وسجلت صادرات الغرفة للولايات المتحدة الأميركية خلال الربع الأول من العام الحالي، ارتفاعا بنسبة 128% لتصل لنحو 638 مليون دينار مقابل 279 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، ما جعلها بمقدمة الدول العربية والأجنبية الأكثر استقبالا لصادرات صناعة عمان.

وزادت صادرات صناعة عمان إلى السعودية خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 3 %، ووصلت لنحو 209 ملايين دينار، مقابل 203 ملايين دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

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ووفقا للمعطيات الإحصائية التي تصدر شهريا، ارتفعت صادرات الغرفة خلال الربع الأول من العام الحالي للعراق إلى نحو 267 مليون دينار، مقابل 188 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي بزيادة نسبتها 20%.

بالمقابل، سجلت صادرات الغرفة إلى الهند خلال الربع الأول من العام الحالي انخفاضا بنسبة 57 %، متراجعة لنحو 138 مليون دينار، مقابل 321 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

إلى ذلك انخفضت صادرات صناعة عمان إلى فلسطين خلال الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 31 %، لتسجل نحو 35 مليون دينار مقابل 50 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

 




 

 


 

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