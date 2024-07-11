10 دول من بينها الأردن تمنح الجنسية مقابل الاستثمار.. تعرف عليها

الوكيل الإخباري - تتيح عدة بلدان برامج الحصول على جنسيتها مقابل استثمارات أو تبرعات بقيم محددة، وذلك في ظل الرغبة الجامحة للكثيرين في الحصول على جنسيات مختلفة أو متعددة لأغراض تطوير الأعمال والمعيشة والسياحة وغير ذلك من الأغراض.

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وتظهر في قائمة تلك الدول أسماء قد يقرؤها البعض للمرة الأولى، إلا أن جنسيات هذه البلدان لها مميزات على عدة أصعدة، كما تشمل القائمة بلدانا معروفة، وإليكم القائمة:

1 - الأردن

يتميز الأردن بموقعه الاستراتيجي المميز بين آسيا وأفريقيا، وببيئة صديقة للمشروعات الاستثمارية والجمع بين العالمين القديم والمعاصر، وفق موقع هينلي غلوبال.



وتتيح الجنسية الأردنية لصاحبها السفر من دون تأشيرات أو الحصول على تأشيرة عند الوصول إلى ما يزيد على 50 بلدا ويمكن تجنيس العديد من أفراد عائلة المتقدم.



كما أشار موقع ياهو فاينانس إلى أن الحد الأدنى للاستثمار مقابل الحصول على الجنسية الأردنية هو 750 ألف دولار من خلال مشاريع اقتصادية خارج عمّان تستقطب 10 وظائف على الأقل للأردنيين، ويتم الحصول على الجنسية بموجب هذا الاستثمار في فترة تتراوح عادة بين 3 و6 شهور.

2 - أنتيغوا وباربودا



صممت شركة "هينلي آند بارتنزر" البريطانية المتخصصة في استشارات الهجرة ونفذت عام 2012 برنامج الجنسية مقابل الاستثمارات في أنتيغوا وباربودا، تلك الجزر صاحبة السيادة المطلة على الكاريبي، وفق ما نشر موقع هينلي غلوبال البريطاني التابع للشركة.



ويخاطب البرنامج الراغبين في الحصول على جنسية بديلة من خلال الحصول على عقارات أو المساهمة في "الصندوق الوطني للتنمية" في تلك الدولة.



وأضاف الموقع البريطاني أن الحد الأدنى للتبرعات يبلغ 100 ألف دولار، لكنه أشار إلى أن ثمة خطة لزيادته إلى 230 ألف دولار.



ويستغرق البت في الجنسية وفقا لهذا البرنامج بين 3 و4 شهور.



وعدّد التقرير المنشور على الموقع المزايا الرئيسية لهذا البرنامج أهمها حرية السفر إلى أكثر من 150 دولة بينها هونغ كونغ وروسيا وسنغافورة والمملكة المتحدة ومنطقة (شنغن) الأوروبية.



علاوة على ذلك، يستطيع المتقدمون ضم زوجاتهم وأبنائهم غير المستقلين تحت 31 عاما والآباء والأجداد فوق عمر 55 عاما والأشقاء غير المتزوجين وفئات أخرى.



وأنتيغوا وباربودا عضو في منظمة كومنولث ما يمنح من يحملون جنسيتها بعض المزايا في المملكة المتحدة والدول الأعضاء.



وتعتبر أنتيغوا وباربودا، وفقا للموقع مكانا مميزا للاستقرار، لا سيما في ظل وجود انتقالات جوية إلى شمال أفريقيا وأوروبا.



ويضع البرنامج خيارات مختلفة للحصول على الجنسية أبرزها ما يلي:



التبرع بحد أدنى 100 ألف دولار على الأقل للصندوق الوطني للتنمية.

التبرع بمبلغ 150 ألف دولار على الأقل إلى جامعة الهند الغربية.

شراء عقار بمبلغ 200 ألف دولار على الأقل من مشروع عقاري معتمد بحيث لا يمكن بيعه إلا بعد مضي 5 سنوات.



من جهته ذكر موقع "غلوبال ريزيدينس إنديكس" أن برنامج الجنسية مقابل الاستثمار في تلك الدولة يتضمن مزايا أخرى مفادها أنه يسمح بالاحتفاظ بالجنسية الأصلية ويعترف بالجنسية المزدوجة بالإضافة إلى إعفاءات ضريبية.



3- النمسا

يتيح الحصول على جنسية النمسا العيش والعمل فيها وغيرها من بلدان الاتحاد الأوروبي في أي وقت، فضلا عن السفر بدون تأشيرة إلى نحو 190 دولة، وفق ما ذكر موقع هينلي غلوبال.



وأضاف الموقع البريطاني أن جواز السفر النمساوي يشتهر بسمعته الجيدة، ويتراوح زمن البت في طلب الحصول على الجنسية مقابل الاستثمار بين 24-36 شهرا.



كما أشار موقع ياهو فاينانس إلى أن سلطات الدولة الأوروبية تمنح الأجانب فرصة الحصول على الجنسية النمساوية مقابل استثمارات كبيرة، إما من خلال مشروعات مشتركة أو استثمارات أعمال مباشرة.



وأضاف أن البلد الأوروبي يضع حدا أدنى وهو مليونا يورو (2.1 مليون دولار) للاستثمار مقابل الجنسية مع إمكانية الاستثمار حتى 10 ملايين يورو (10.82 ملايين دولار).



ورغم أن المبالغ الاستثمارية المطلوبة كبيرة، إلا أن فوائد الحصول على الجنسية النمساوية متعددة وفقا لـ"ياهو فاينانس"، إذ إن النمسا دولة آمنة ومتطورة ومستقرة سياسيا، وتتسم بارتفاع جودة المعيشة.



4- مالطا



ذكر موقع غلوبال ريزيدينس إنديكس أن وسائل الحصول على الجنسية مقابل الاستثمار في مالطا تتخذ عدة أشكال وفقا لما يلي:



التبرع للصندوق الوطني الاجتماعي التنموي حيث يحصل المتقدم على الجنسية بعد 36 شهرا إذا تبرع بـ6 آلاف يورو (6503 دولار)، وبعد 12 شهرا إذا تبرع بـ750 ألف يورو (813 ألف دولار).



شراء عقار مقابل 700 ألف يورو (757 ألفا و578 دولارا) على الأقل أو تأجير عقار لمدة طويلة الأمد مقابل 16 ألف يورو (17 ألفا و316 دولارا) سنويا على الأقل.

كما عدد موقع هينلي غلوبال مزايا الحصول على الجنسية المالطية وفقا لما يلي:



السفر من دون تأشيرة أو بتأشيرة عند الوصول إلى نحو 190 دولة.

فرصة ضم الزوجة والأبناء والآباء والأجداد إلى الطلب الرئيسي للتجنيس.

لا تفرض مالطا أي قيود على الجنسية المزدوجة.



ووفق موقع ياهو فاينانس أيضا، قد لا يتسنى للكثيرين تكبد الحد الأدنى الاستثماري الباهظ للحصول على الجنسية مثل النمسا التي سبق ذكرها، ولذلك يحولون أنظارهم إلى بلدان أخرى أقل تكلفة مثل مالطا.



5- مصر



في مارس/آذار 2020، بدأت مصر تطبيق قانون جديد للمواطنة يمكّن المستثمرين الأجانب من الحصول على الجنسية مقابل إسهامات مالية، وفقا لموقع هينلي غلوبال.



ودشّنت الحكومة المصرية وحدة خاصة للإشراف على برنامج الجنسية مقابل الاستثمار الذي تم تدشينه لجذب استثمارات أجنبية مباشرة.



وتعد مصر مركزا يربط الأسواق الأفريقية والأوروبية وشبه القارة الهندية والشرق الأوسط، وتتيح الجنسية المصرية فرصة الحصول على التأشيرة الأميركية الاستثمارية المعروفة باسم "إي-2" (E2) والتقدم للفوز بتأشيرة أميركية لا تندرج تحت بند المهاجرين.



ثمة خيارات متنوعة للحصول على الجنسية المصرية وفقا لهذا البرنامج تتضمن المساهمة بـ250 ألف دولار للخزانة العامة للدولة أو الاستثمار العقاري بقيمة 300 ألف دولار على الأقل في مشروع مملوك للحكومة بحيث لا يمكنه بيعه إلا بعد مرور 5 سنوات.



أحد الخيارات كذلك يتمثل في استثمار مبلغ 350 ألف دولار على الأقل في مشروع محلي جديد أو قائم والتبرع بـ100 ألف دولار في الخزانة العامة، على أن يظل المشروع قائما لمدة 5 أعوام على الأقل.



يمكن الحصول على الجنسية المصرية من خلال إجراء وديعة بنكية بقيمة 500 ألف دولار على الأقل يتم استردادها بعد 3 أعوام بالعملة المحلية من دون فوائد.



وأشار موقع ياهو فاينانس إلى أن عملية الحصول على الجنسية المصرية مقابل الاستثمار تستغرق بين 6 و9 شهور عادة وتتيح الجنسية لحاملها فرصة السفر الحر إلى نحو 51 دولة.



6- تركيا



أشار موقع غلوبال ريزيدنس إنديكس إلى أن تركيا تضع عدة خيارات ضمن برنامج الجنسية مقابل الاستثمار أبرزها يلي:



وديعة في بنك تركي بقيمة 500 ألف دولار.

الاستثمار في السندات الحكومية التركية بقيمة 500 ألف دولار.

شراء عقار في تركيا بقيمة 400 ألف دولار على الأقل لكن اللوائح البنكية تتطلب أن تكون الليرة التركية هي العملة النهائية المستخدمة للاستثمار العقاري.

كما ذكر موقع ياهو فاينانس أن أكثر من 13 ألف مستثمر وعائلاتهم استغلوا تقليص تركيا الحد الأدنى المطلوب للاستثمار مقابل الجنسية عام 2018.

وعادة ما يستغرق البت في طلب الحصول على الجنسية مقابل الاستثمار بين 3 و6 شهور ويمتد إلى أفراد عائلة الاستثمار بينهم الأطفال تحت 18 عاما أو أي أبناء يعانون من الإعاقة.

ويستمتع أصحاب الجنسية التركية بإمكانية السفر بدون تأشيرة إلى ما يربو على 110 دول بالإضافة إلى الأمان والجودة المرتفعة للمعيشة، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على تأشيرة "إي-2" الأميركية الاستثمارية.



7- غرينادا



هي دولة في جزر الهند الغربية في البحر الكاريبي:



تشترط غرينادا أن يتبرع المستثمر بـ150 ألف دولار على الأقل إلى صندوق التحول الوطني مقابل كل طلب للحصول على الجنسية.

يستغرق البت فيه بين 3 و6 شهور وفق موقع ياهو فاينانس.

ذكر موقع "هينلي غلوبال" أن الحاصل على جنسية غرينادا يمكنه الحصول على تأشيرة "إي-2" إلى الولايات المتحدة والسفر إلى 140 دولة من دون تأشيرة، بالإضافة إلى عدم وجود قيود على الجنسية المزدوجة.



8- كمبوديا



لدى كمبوديا واحد من أسرع برامج المواطنة مقابل الاستثمار في العالم بحد أدنى 320 ألف دولار تتضمن رسوما للحكومة الملكية، وفق ياهو فاينانس.



تتميز الدولة بالطبيعة الخلابة والتراث الوفير والشعب الودود، ويمكن الحصول على الجنسية الكمبودية بموجب هذا البرنامج خلال 3-4 شهور.



تتيح جنسية كمبوديا السفر من دون تأشيرة إلى 53 دولة كما تتميز باستقرارها السياسي وفقا للموقع الأميركي.



9- جمهورية فانواتو



تقع فانواتو جنوب المحيط الهادي، وقال موقع غلوبال ريزيدينس إنديكس إن برنامج دعم التنمية يتيح الحصول على جنسية تلك الدولة من خلال الخيارات التالية:

أعزب: 130 ألف دولار.

متزوج: 150 ألف دولار.

عائلة 3 أفراد: 165 ألف دولار.

عائلة 4 أفراد: 180 ألف دولار.

كل فرد إضافي: 10 آلاف دولار.



كما ذكر ياهو فاينانس أن هذه الدولة تشتهر بالأمن والأمان، ويستطيع الحاصل على جنسيتها السفر من دون تأشيرة إلى 98 دولة.



10- مقدونيا الشمالية



تقع مقدونيا الشمالية في جنوب شرق أوروبا، وهذا ما يجعلها بمثابة طريق مميز للانتقال إلى كافة أنحاء القارة العجوز.



وتقدم مقدونيا الشمالية برنامجين للحصول على الجنسية مقابل الاستثمار بحد أدنى 200 ألف يورو في صندوق قطاع خاص لمدة عامين على الأقل.



ويستغرق البت في الطلب بين 2-5 شهور، وفق ياهو فاينانس.



وأشار موقع هينلي غلوبال إلى مزايا عديدة ترتبط بالحصول على جنسية مقدونيا الشمالية تتضمن النقاط التالية:



حرية السفر من دون تأشيرة أو تأشيرة عند الوصول إلى ما يزيد على 120 دولة في أرجاء العالم.



الاستفادة من سوق تجارية متميزة على المستوى الإستراتيجي.

الحصول على جنسية دولة أوروبية فوق متوسطة الدخل تمتلك ثقافة ودودة ومضيافة ومزايا ضريبية محفزة للاستثمارات.

لا حد أدنى لفترة الإقامة أو مستوى معين من اللغة للحصول على الجنسية.

الحصول على جنسية دولة انضمت مؤخرا إلى عضوية الناتو ومرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.