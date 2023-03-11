10 قروش .. انخفاض سعر كيلو الخيار اليوم

الوكيل الإخباري - انخفض سعر كيلو الخيار اليوم السبت 10 قروش في السوق المركزي حيث بلغ 60 قرشاً، وتم توريد 198 طن منه.

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بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت 4612.218 طن، توزعت على 2685.323 طن خضار، 1678.646 طن فواكه، و 248.249 طن ورقيات.





كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 561.086 طن خضار وفواكه.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 15 إلى 25 قرش، بصل ناشف من 20 إلى 35 قرش، بطاطا من 20 إلى 35 قرش، بندورة من 10 إلى 20 قرش، خيار من 30 إلى 60 قرش، الليمون من 40 إلى 65 ، زهرة من 10 إلى 20 قرشاً ، الموز البلدي من 60 إلى 90 قرشاً.



وتاليا أسعار الجملة اليوم السبت:



