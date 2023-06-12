الإثنين 12-06-2023
الوكيل الاخباري

المياه: ضبط 70 اعتداءً في الرصيفة

لماذا تحتاج أميركا إلى زيادتين في أسعار الفائدة لاستئصال التضخم؟

1300 قرار اعتقال إداري بحق فلسطينيين منذ مطلع العام

راصد: 393 رحلة سفر لأعضاء حكومة الخصاونة خلال عامين ونصف

اعلان توظيف صادر عن مؤسسة المواصفات والمقاييس - تفاصيل

جمعية كفرسوم لمنتجي الرمان تقدم 280 منحة لعمل مشاريع صغيرة

المعايطة: نتعامل مع الإعلام كشريك

حدث يطعن آخر ويلوذ بالفرار في الزرقاء

نقابة المهندسين تعلن توفر وظائف في السعودية - رابط

التربية: صرف مستحقات معلمي الإضافي والسوريين اليوم وغداً

الإثنين، 12-06-2023 11:48 ص

12 ألف جلسة محاكمة عن بعد في الأردن الشهر الماضي

467159


الوكيل الإخباري - كشفت وزارة العدل عدد جلسات المحاكمة عن بعد التي عقدت خلال شهر أيار الماضي.

وفي التفاصيل التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، أشارت الوزارة إلى أنه تم عقد 12 ألف جلسة محاكمة عن بعد خلال الشهر الماضي.

وكانت ارتفعت جلسات المحاكمة عن بعد التي عقدتها المحاكم الأردنية ما نسبته 37% عن الشهر الماضي، حيث عقدت نحو 8100 ألف جلسة محاكمة في نيسان الماضي.

اضافة اعلان

 

وأظهرت البيانات إصدار نحو 39 ألف شهادة عدم محكومية باللغة العربية خلال أيار الماضي، فيما بلغ عدد الشهادات التي أصدرتها الوزارة باللغة الإنجليزية نحو 3030 لنفس الفترة.

ويأتي تطبيق نظام المحاكمة عن بعد تماشيا مع التطور التشريعي بإدخال التقنيات الحديثة ودون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها بالتشريعات الأردنية النافذة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
8c8786ff-7c75-43ba-9e9c-0ce6e65bb6d7

المياه: ضبط 70 اعتداءً في الرصيفة

22ac92af-7d0d-495d-8e5a-cb2131e8b770

امين عام وزارة المياه والري يفتتح ورشة " الخطة الوطنية للمحافظة على المياه في القطاع الزراعي"

0L5A0349

راصد: 393 رحلة سفر لأعضاء حكومة الخصاونة خلال عامين ونصف

1024x576_main_image5d39bda6df69c

اعلان توظيف صادر عن مؤسسة المواصفات والمقاييس - تفاصيل

ةةةة

جمعية كفرسوم لمنتجي الرمان تقدم 280 منحة لعمل مشاريع صغيرة

WhatsApp Image 2023-06-12 at 12.33.41 PM

المعايطة: نتعامل مع الإعلام كشريك