12 ألف جلسة محاكمة عن بعد في الأردن الشهر الماضي

الوكيل الإخباري - كشفت وزارة العدل عدد جلسات المحاكمة عن بعد التي عقدت خلال شهر أيار الماضي.



وفي التفاصيل التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، أشارت الوزارة إلى أنه تم عقد 12 ألف جلسة محاكمة عن بعد خلال الشهر الماضي.



وكانت ارتفعت جلسات المحاكمة عن بعد التي عقدتها المحاكم الأردنية ما نسبته 37% عن الشهر الماضي، حيث عقدت نحو 8100 ألف جلسة محاكمة في نيسان الماضي.

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وأظهرت البيانات إصدار نحو 39 ألف شهادة عدم محكومية باللغة العربية خلال أيار الماضي، فيما بلغ عدد الشهادات التي أصدرتها الوزارة باللغة الإنجليزية نحو 3030 لنفس الفترة.



ويأتي تطبيق نظام المحاكمة عن بعد تماشيا مع التطور التشريعي بإدخال التقنيات الحديثة ودون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها بالتشريعات الأردنية النافذة.