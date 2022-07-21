%15 زيادة واردات المواشي عبر ميناء العقبة

الوكيل الإخباري - سجل ميناء العقبة زيادة بواردات المواشي إلى المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي بواقع 15 بالمئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

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وقال أمين عام نقابة ملاحة الأردن الكابتن محمد الدلابيح، اليوم الخميس، إن أعداد المواشي الواردة خلال النصف الأول من العام وصلت إلى 934 ألف رأس مقابل 812 ألف رأس لذات الفترة من العام الماضي.



وأضاف، أن حركة الحاويات سجلت زيادة بواقع 12.8 بالمئة، حيث وصلت إلى الميناء 421489 حاوية خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل 373703 لنفس الفترة من العام الماضي.



وارتفع حجم البضائع الواردة إلى 5 ملايين طن خلال النصف الأول، كما ارتفع حجم البضائع الصادرة 5.3 مليون طن، بحسب الدلابيح.



وارتفعت أعداد السيارات الواردة إلى 57821 سيارة مقابل 46928 خلال النصف الأول من العام الماضي، في حين انخفضت أعداد السيارات الصادرة إلى 5 آلاف سيارة مقابل 6230 سيارة للنصف الأول من العام الماضي.