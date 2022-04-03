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الأحد، 03-04-2022 03:40 م

2.2 % نمو الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي

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الوكيل الإخباري - نما الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة في العام الماضي 2021 بنسبة 2.2 بالمئة، مقارنة مع عام 2020.

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وأشارت بيانات دائرة الإحصاءات العامة، في تقريرها الربعي، اليوم الأحد، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة حقق نموا إيجابيا خلال الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 2.6 بالمئة، مقارنة مع الربع الرابع عام 2020.


وقالت دائرة الإحصاءات العامة إن التقديرات الأولية أظهرت أن القطاعات الاقتصادية حققت نمواً خلال الربع الرابع من العام الماضي مقارنة بالربع الرابع من عام 2020.


وأضافت أن قطاع الإنشاءات حقق أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بلغت نسبته 6.1 بالمئة، ثم قطاع الاستخراجية بنسبة بلغت 5.6 بالمئة، تلاه قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 3.9 بالمئة، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم بنسبة 3.5 بالمئة.

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