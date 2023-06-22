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الخميس، 22-06-2023 09:53 ص

20 شركة أردنية تشارك في معرض الجزائر الدولي

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الوكيل الاخباري - عرضت عشرون شركة ضمن الجناح الأردني في معرض الجزائر الدولي بدورته 54 منتجاتها من مختلف الصناعات.

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وقالت شركة بيت التصدير المشرفة على الجناح الأردني في بيان اليوم الخميس، إن السوق الجزائري من الأسواق الواعدة للمنتجات الأردنية، لذلك جاءت المشاركة من مختلف القطاعات الصناعية، ولا سيما الصناعات الكيماوية والكهربائية والمواد الغذائية ومواد التعبئة والتغليف، والصناعات الجلدية والورقية والبلاستيكية وصناعة مواد العزل.


ويشارك في المعرض الذي يزوره سنويا آلاف الزوار من مختلف القطاعات الاقتصادية، 640 شركة تمثل 30 دولة عربية وأجنبية.


يشار إلى أن شركة بيت التصدير توفر الفرصة للشركات الأردنية من أجل زيادة صادراتها في الأسواق التقليدية، وفتح أسواق جديدة لها؛ تماشيا مع رؤية التحديث الاقتصادي الاستراتيجية الوطنية للتصدير.




 




 

 


 

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