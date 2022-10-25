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الثلاثاء، 25-10-2022 02:43 م

20 مترشحا يتنافسون بانتخابات القطاعات الصناعية

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الوكيل الإخباري - يتنافس 20 مترشحا صناعيا بانتخابات القطاعات الصناعية العشرة في غرفة صناعة الأردن، والتي ستجرى يوم السبت المقبل، بالتزامن مع انتخابات غرف الصناعة بالعاصمة عمان واربد والزرقاء.

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وكان مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، حدد يوم السبت التاسع والعشرين من الشهر الحالي، موعدا للاقتراع لانتخابات مجالس إدارة غرف الصناعة وممثلي القطاعات الصناعية بالمملكة.


واستنادا إلى قانون غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005، تتكون الهيئة العامة لغرفة صناعة الأردن من المؤسسات الصناعية المنتسبة إلى الغرف الصناعية المحلية (عمان واربد والزرقاء) والمسددة للالتزامات المالية المترتبة عليها وفقا لأحكام قانون الغرف الصناعية والأنظمة الصادرة بمقتضاه .


وترشح عن قطاعات الصناعات البلاستيكية والمطاطية علاء ابو خزنة وعاهد جابر، ومحمد وليد الجيطان، وزكريا الفقيه عن الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية، وفادي الأطرش ومازن طنطش عن الصناعات العلاجية واللوازم الطبية، وعبدالوهاب الرواد وأحمد شنك عن الصناعات التعدينية، وأحمد البس وعميد العابد عن الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل.


وترشح عن قطاعات الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات محمد رباح ومحمد الحاج حسن، وعن الإنشائية احمد أبو سبيت وعلاء أبو صوفة، وصناعة التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية طاهر الخطيب ومحمد عيسى، والجلدية والمحيكات أيهاب قادري وخالد أبو زيد، وعن الصناعات الخشبية والأثاث محمد رضا البرغوثي وطاهر خالد.

 

 




 

 


 

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