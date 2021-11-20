25% ارتفاع الطلب على الحلويات في يومين

الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات



ارتفع الطلب على الحلويات خلال عطلة نهاية الاسبوع نحو 25%، وفقاً لنقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر عواد.

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وقال عواد لـ "الوكيل الإخباري" اليوم السبت إن زيادة الطلب على الحلويات بسبب المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة وبالتزامن مع حفلات التخرج من الجامعات.



واشار عواد ان ارتفاع الطلب كان على الحلويات الاقل سعراً ، مثل الوربات والهريسة .



ويوجد في المملكة نحو 2500 محل تجاري يعمل في قطاع الحلويات بمختلف اصنافها الشرقية والغربية والشعبية .