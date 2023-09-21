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الخميس، 21-09-2023 03:16 م

250 ألف عامل بالقطاع الصناعي بالأردن

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الوكيل الإخباري - شارك رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، فتحي الجغبير في قمة أصحاب العمل في آسيا، التي تنظمها المنظمة الدولية لأصحاب العمل، في العاصمة اليابانية طوكيو.

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وأشار الجغبير خلال القمة التي تبحث مرونة الأعمال والقدرة التنافسية، إلى دور الصناعة الأردنية في التشغيل، باعتبار القطاع الصناعي المشغل الأكبر للعمالة في الأردن، وأحد أهم مكونات الاقتصاد الوطني، كونه يسهم بفعالية في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب الأردني.


ولفت إلى أن عدد العاملين في القطاع الصناعي يصل حالياً إلى قرابة 250 ألف عامل وعاملة، يشكلون 21% من إجمالي القوى العاملة المحلية.


وشارك الجغبير في جلسة متخصصة حول سلاسل التوريد، عرض خلالها لآليات تطوير سلاسل التوريد وما حصل لها خلال جائحة كورونا من انقطاعات وارتفاعات في تكاليف النقل، مشيرا الى تجربة الأردن ودور الصناعة في ضمان عدم انقطاع السلع.

 




 

 


 

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