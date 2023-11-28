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الثلاثاء، 28-11-2023 08:21 ص

3 إصابات بحادثي تدهور وانقلاب في عمّان

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الوكيل الإخباري - قال النقيب كفاح الهزايمة، من إدارة السير المركزية، إنه تم خلال 24 ساعة الماضية، التعامل مع حادث تدهور وانقلاب مركبة على شارع الأمير هاشم في عمّان، ونتج عن الحادث إصابتين، تم نقلهما من خلال الدفاع المدني إلى المستشفى.

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وأضاف الهزايمة، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل مع حادث تصادم بين 3 مركبات، وقع بين الدوار الثالث والرابع في عماّن، نتج عنه إصابة واحدة، وتم تعليل سبب الحادث بارتكاب مخالفة التتابع القريب.


وأشار إلى أنه تم التعامل مع حادث تدهور تريلا، على مدخل جسر الـ 100 ضمن اختصاص الزرقاء، ونتج عن الحادث سقوط الحمولة على الشارع العام، دون وقوع أي إصابات.  


 




 

 


 

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