الوكيل الإخباري- قال الناطق باسم الوزارة عمر سلامة، الأحد، إن 3 ائتلافات لا تزال مؤهلة لتنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه من أصل 5 بعد انسحاب ائتلافات.



وأضاف أن أحد الائتلافات انسحب من تقديم العروض الفنية والمالية للمشروع، والائتلاف الأخير لم يكن مطابقا للمواصفات المطلوبة لتنفيذ المشروع الوطني.



ومدّدت وزارة المياه والري مهلة تقديم العروض المالية والفنية لمشروع الناقل الوطني للمياه لنهاية العام الحالي بحسب ما ذكرت وزارة المياه السبت.



وأشار سلامة إلى أن التمديد يهدف إلى الحصول على أسعار مناسبة وضمان تنفيذ المشروع حسب المواصفات وبوقت معقول، وبالتالي جرى إتاحة الفرصة للمتقدمين للعطاء لشهر كانون الأول المقبل لتقديم عروضهم.



"في آذار الماضي أصدرنا الوثيقة النهائية للمشروع وجرى تأهيل مجموعة من الائتلافات، والآن الائتلافات طلبت تمديد تقديم العروض المالية والفنية نتيجة كلفته المرتفعة حتى بداية تموز، وطلبت تمديد آخر نتيجة الظروف الاقتصادية لأن كلفة المشروع مرتفعة ويحتاج إلى تمويل ضخم"، وفق سلامة.

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