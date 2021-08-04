3 جرائم شهدتها المملكة خلال أسبوع

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - شهدت المملكة خلال أسبوع (3) جرائم في مناطق مختلفة من المملكة ، الامر الذي أثار استهجان الأردنيين ، حيث بدت الجرائم تطفو على سطح المجتمع الأردني ، من جديد .

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جريمة الزرقاء

فقد شهدت محافظة الزرقاء فجر اليوم الأربعاء ، جريمة راح ضحيتها ستيني في منزله ، بمنطقة الوسط التجاري ( أنقر هنا).

وباشرت الأجهزة الأمنية التحقيق بالحادثة ، حيث صرّح مصدر أمني لـ"الوكيل الإخباري" ، أن المغدور وُجد مطعونا وسيتم التحقيق في الحادثة .

جريمة العقبة

كما شهدت محافظة العقبة ، قبل أيام ، جريمة قتل راح ضحيتها مواطن ، على يد شقيقتيه إثر خلافات عائلية ( أنقر هنا) .

وقامت الفتاتان بتسليم نفسيهما، فيما جرى الكشف عن الجثة وتحويلها للطب الشرعي وبوشرت التحقيقات مع المشتبه بهما.

جريمة في إربد

كما شهدت محافظة إربد ، مشاجرة تسبّبت بوفاة مواطن ، إثر منشورات عبر " الفيسبوك" ، في بلدة جفين ( أنقر هنا) .

المشاجرة امتدت - حينها - لأطراف البلدة ، حيث استخدام الأسلحة النارية ، والذي توفي على إثرها مواطن ، وكان ضحية منشورات "مسيئة" .



