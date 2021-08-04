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أردني يتعرض للاحتراق في السعودية والخارجية : نتابع حالته

الأربعاء، 04-08-2021 12:16 م

3 جرائم شهدتها المملكة خلال أسبوع

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تعبيرية


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - شهدت المملكة خلال أسبوع (3) جرائم في مناطق مختلفة من المملكة ، الامر الذي أثار استهجان الأردنيين ، حيث بدت الجرائم تطفو على سطح المجتمع الأردني ، من جديد  .

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جريمة الزرقاء 

فقد شهدت محافظة الزرقاء فجر اليوم الأربعاء ، جريمة راح ضحيتها ستيني في منزله ، بمنطقة الوسط التجاري ( أنقر هنا).

 

وباشرت الأجهزة الأمنية التحقيق بالحادثة ، حيث صرّح مصدر أمني لـ"الوكيل الإخباري" ، أن المغدور وُجد مطعونا وسيتم التحقيق في الحادثة .

 

جريمة العقبة

كما شهدت محافظة العقبة ، قبل أيام ، جريمة قتل راح ضحيتها مواطن ، على يد شقيقتيه إثر خلافات عائلية ( أنقر هنا) .

 

وقامت الفتاتان بتسليم نفسيهما، فيما جرى الكشف عن الجثة وتحويلها للطب الشرعي وبوشرت التحقيقات مع المشتبه بهما.

 

جريمة في إربد 

كما شهدت محافظة إربد ، مشاجرة تسبّبت بوفاة مواطن ، إثر منشورات عبر " الفيسبوك" ، في بلدة جفين ( أنقر هنا) .

 

المشاجرة امتدت - حينها - لأطراف البلدة ،  حيث استخدام الأسلحة النارية ، والذي توفي على إثرها مواطن ، وكان ضحية منشورات "مسيئة" .

 

 

 




 

 


 

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