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الأحد، 30-07-2023 12:39 م

3 ملايين سائق في الأردن..و1.8 مليون مركبة تجوب الشوارع يوميا

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الوكيل الاخباري - كشف مساعد مدير الأمن العام لشؤون السير العميد رامي الدباس، الأحد، أن عدد السائقين في الأردن بلغ 3 مليون وما يزيد عن مليون و855 مركبة تجوب شوارع المملكة يوميًا وهذا يحتاج إلى قانون سير جديد يواكب التطورات على المخالفات وأعداد السائقين والمركبات.

وقال الدباس خلال اجتماع اللجنة القانونية النيابية، لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون السير للعام 2023، أن مخالفة قطع الإشارة الحمراء تعتبر من أخطر وأبرز المخالفات المرتكبة بشكل يومي وسجل ما يزيد عن 600 ألف مخالفة قطع اشارة حمراء خلال أعوام 2021 - 2022 - 2023".

ونتج عن حوادث السير عام 2020 461 وفاة و522 وفاة خلال عام 2021 و562 وفاة عام 2022 وخلال النصف الأول من العام الحالي 2023 سجل 338 وفاة، وفق الدباس.

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