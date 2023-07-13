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الخميس، 13-07-2023 11:10 م

فيديو وصور.. جهود الدفاع المدني في إخماد حريق مصنع إسفنج بعمان

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الوكيل الاخباري - تتعامل كوادر الدفاع المدني التابعة لجهاز الأمن العام، تساندها آليات تتبع لامانة عمان الكبرى حاليًا مع حريق نشب في مصنع اسنفنج بمنطقة رأس العين وسط العاصمة عمان.

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وتداول مواطنون على موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الجهود الكبيرة التي تبذلها مرتبات الدفاع المدني وكوادر الأمانة للتعامل مع الحريق.


وبحسب المقطع سخرت الجهات العاملة حاليًا لاخماد الحريق جهودها كافة لاخماده ومنع امتداده لاماكن مجاورة.

 








 




 

 


 

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