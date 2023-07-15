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السبت، 15-07-2023 12:53 ص

الجيش: نقل 178 طناً من المياه بالطائرات لإخماد حرائق الغابات بعجلون وجرش

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الوكيل الاخباري - في إطار جهود القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي المتواصلة والمتعلقة بمساندة أجهزة الدولة المختلفة في التعامل مع مختلف الأزمات، واصلت طائرات سلاح الجو الملكي الأردني مهامها في مساندة مديرية الأمن العام لإخماد الحرائق التي نشبت في غابات الصفصافة ووادي الشامية بين محافظتي جرش وعجلون.

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وساهمت القوات المسلحة من خلال طائرات سلاح الجو الملكي الأردني بإخماد الحرائق نظراً لصعوبة تضاريس المنطقة والتي حالت دون وصول آليات الدفاع المدني الى موقع الحريق منذ مساء أول أمس الخميس، إذ تم إرسال طائرتان من نوع "سوبر بيوما" وطائرة من نوع "إم أي 26"، حيث جرى تزويد هذه الطائرات بالغارفات المطلوبة لنقل المياه من مساء يوم الخميس، وبكمية بلغت 36 طن من المياه.


ونظراً لتجدد الحرائق وامتدادها بسرعة كبيرة بسبب سرعة الرياح، عملت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، أمس الجمعة، على إرسال طائرة من نوع "إم أي 26" وطائرتي من نوع "سوبر بيوما" وجميعها مزودة بغارفات، لإخماد الحرائق التي قدرت مساحتها بأكثر من 500 دونم جبلي.


وبلغ مجموع كميات المياه التي تم نقلها لإخماد الحرائق مساء أمس الجمعة، 178 طن من المياه، وذلك من خلال 44 رمية للغارفات، نفذتها طائرات سلاح الجو الملكي الأردني إلى أن تم السيطرة على هذه الحرائق.

 




 

 


 

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