3 ملايين و135 ألف دينار حصيلة اليوم الإذاعي المفتوح دعما لفلسطين

الوكيل الاخباري -

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بلغت حصيلة التبرعات النقدية 3 ملايين و135 ألف دينار ضمن حملة “برداً وسلاماً يا فلسطين” التي تقيمها مجموعة الراية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية، وبمشاركة النقابات المهنية، وعدد من وسائل الإعلام المحلية.وانطلق في مجموعة الراية الاعلامية "راديو هلا، هلا أخبار، جيش إف إم، راديو بلس 104.3″، اليوم الأحد، اليوم المفتوح لجمع التبرعات للأشقاء في فلسطين تحت عنوان "برداً وسلاماً يا فلسطين".وتأتي الحملة، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية، وبمشاركة النقابات المهنية، وعدد من وسائل الإعلام المحلية.