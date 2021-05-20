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الخميس، 20-05-2021 08:57 ص

يوم إذاعي أردني مفتوح لجمع التبرعات لفلسطين الأحد

قدس
قبة الصخرة


الوكيل الإخباري - تقيم مجموعة الراية الاعلامية “راديو هلا، هلا أخبار، جيش إف إم، راديو بلس 104.3″، الأحد المقبل، يوماً مفتوحاً لجمع التبرعات للأشقاء في فلسطين تحت عنوان “برداً وسلاماً يا فلسطين”.

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وتأتي الحملة يوم الأحد المقبل، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية، وبمشاركة النقابات المهنية، وعدد من وسائل الإعلام المحلية.


ويشارك في الحملة، مجموعة من الاذاعات المحلية، وهي: “أمن إف إم، ومزاج إف إم، وراديو دهب، وراديو البلد، وإذاعة الجامعة الأردنية، وإذاعة أمانة عمّان”، ومجموعة الوكيل للإعلام، بالاضافة الى إذاعات مجموعة الراية.


وتأتي هذه الحملة تعزيزاً لصمود الأشقاء الفلسطينيين، في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واعتداءات الاحتلال على الأهل في الضفة الغربية والقدس المحتلة.


وتؤكد الحملة على التقارب الأخوي بين الشعبين الأردني والفلسطيني، وتأكيداً على دعم ومساندة صمود الفلسطينيين وحقوقهم الشرعية وحقهم الازلي في فلسطين وفي اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف .

 

 

 




 

 


 

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