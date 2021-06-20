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الأحد، 20-06-2021 04:20 م

40% حاولوا الإقلاع عن التدخين خلال سنة بالأردن

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 الوكيل الإخباري - نفذت وزارة الصحة اليوم الأحد، ورشة تدريبية بمشاركة 16 من كوادرها الطبية والعاملين في عيادات الإقلاع عن التدخين التابعة لها.اضافة اعلان


وهدفت الورشة التي نفذتها الوزارة بالتعاون مع مركز الحسين للسرطان ودعم منظمة الصحة العالمية، إلى بناء قدرات الكوادر الطبية في مجال تقديم خدمات ذات جودة عالية للمشورة والمساعدة على الإقلاع عن التدخين.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن مديرية التوعية والإعلام نفذت خطة للتوسع في عيادات الإقلاع عن التدخين من خلال استحداث عيادات في 17 مركزاً صحياً موزعة على أقاليم الشمال والوسط والجنوب، بالإضافة إلى استحداث عيادة داخل مبنى الوزارة تقدم خدماتها مجانيا.

وأشارت إلى نتائج دراسة أعدتها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لعام 2019، أظهرت أن نسبة المدخنين من البالغين من الفئة العمرية 18 إلى 69 عاما بلغت 42 بالمئة، وأن أربعة من كل 10 مدخنين حاولوا الإقلاع عن التدخين خلال 12 شهرا ما نسبته 40 بالمئة، الأمر الذي يستوجب تضافر الجهود لتشجيع ومساعدة المواطنين على اتخاذ قرار الإقلاع عن التدخين.

 




 

 


 

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