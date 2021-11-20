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السبت، 20-11-2021 01:53 م

47 % زيادة الطلب على أسطوانات الغاز خلال المنخفض

غاز 2


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 


ارتفع الطلب على أسطوانات الغاز 47% خلال اليومين الماضيين و بالتزامن مع المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة .

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وقال نقيب أصحاب محطات المحروقات المهندس نهار السعيدات اليوم السبت   لـ " الوكيل الإخباري" أن الطلب على أسطوانات الغاز وصل إلى 140 ألف أسطوانة في اليوم الواحد منذ بدء المنخفض مقارنة بـ 75 ألف أسطوانة يوميا.


و بشأن الطلب على الكاز، أشار السعيدات إلى أن الإقبال أقل من المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام.


وتشهد المملكة عدم استقرار جوي بالإضافة إلى تساقط أمطار غزيرة لفترات محدودة وقد ينحسر المنخفض الجوي مساء يوم غد الأحد.


 




 

 


 

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