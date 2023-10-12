5 أكاديميين من "العلوم التطبيقية" ضمن أفضل العلماء المتميزين عالميا

الوكيل الاخباري - أدرج تصنيف ستانفورد العالمي 5 باحثين من جامعة العلوم التطبيقية الخاصة ضمن أفضل 2 بالمئة من العلماء المتميزين في العالم.
والباحثون هم:
- الدكتور وميض الطائي، مصنف ضمن 2 بالمئة من العلماء الأكثر تأثيرا عالميا للمرة الرابعة على التوالي في تخصص بيولوجيا السرطانات
- الدكتور محمد حمدان، تخصص هندسة ميكانيكية- علوم حرارية، وله 132 بحثا منشورة في قاعدة بيانات "سكوبس" العالمية
- الدكتور مهند ابوالرز الحاصل على شهادة الدكتوراه تخصص أمراض القلب والشرايين، وله 59 بحثا منشورة في "سكوبس" العالمية
- الدكتورة فاطمة عفيفي تخصص صيدلة، ولها 165 بحثا منشورة في "سكوبس"، و تعتبر رائدة في عمل الأبحاث العلمية في المنتجات النباتية الطبيعية كبديل او مكمل للأدوية.
- الدكتور ابراهيم مشعل تخصص الحوسبة السحابية وانترنت الأشياء والشبكات اللاسلكية، وله 28 بحثا منشورة في "سكوبس"
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