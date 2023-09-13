وزير الزراعة يستقبل ممثل المركز العالمي للنمو الأخضر

الوكيل الاخباري - قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات خلال استقباله اليوم الأربعاء، ممثل المركز العالمي للنمو الأخضر كريستوفر سكوت، إن الوزارة تركز في عملها على محطات مهمة، انطلاقاً من رؤية التحديث الاقتصادي المعتمدة من قبل الحكومة الأردنية ومتابعة جلالة الملك عبدالله الثاني.



ولفت الحنيفات إلى أن هذه المحطات تشمل تطوير الإرشاد الزراعي والتمويل الزراعي لتغطية العجز في المحاصيل، وتصنيع الأغذية، وتطوير سلاسل التسويق، والتشجير، وحصاد المياه، وإنشاء جمعيات تعاونية عالية الجودة، والتنمية الريفية وتمكين المرأة.

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