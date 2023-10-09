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الإثنين، 09-10-2023 07:43 م

ندوة فكرية عن التحديات القيمية والأخلاقية للأسرة

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الوكيل الاخباري - عقد المنتدى العالمي للوسطية، اليوم الاثنين، ندوة فكرية بعنوان التحديات القيمية والأخلاقية للأسرة في العصر الحديث وذلك في مقر المنتدى .

وقال أستاذ الشريعة الدكتور محمود السرطاوي إن الأمن الأسري هو الذي يبدأ من التربية الأسرية التي تحقق الطمأنينة وتنفي الخوف.

وأضاف أن الأمن الذي نريده هو أمن الأسرة الذي يحقق الأمن العام، وهو مقصد أساسي ورد في آيات كثيرة، لافتا إلى أن معنى الأسرة جاء من الانضباط والحفظ والتوازن بين الجسد والروح والعقل .

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