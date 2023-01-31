5 إصابات بحريق شقة في عمّان

الوكيل الإخباري - قال النقيب حمزة الزيادنة من قسم التوجيه والتثقيف الوقائي في الدفاع المدني، إنه تم أمس التعامل مع إصابة 5 أشخاص إثر حريق شقة في منطقة الجبل الأخضر بالعاصمة عمان، بعضهم بحروق من الدرجة الثانية، موضحاً أنه تم إخماد الحريق وتقديم الإسعافات الأولية ونقلهم إلى مستشفيات البشير.

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وأضاف الزيادنة، خلال تقرير الدفاع المدني، على إذاعة الأمن العام، اليوم الثلاثاء، أنه تم التعامل مع إصابة شخصين بحريق في السلط بمنطقة البحيرة، وتم نقلهم الى المستشفى.



وأشار إلى أن كوادر الدفاع المدني تعاملت خلال الـ24 الماضية مع 1184 حالة إسعافية مختلفة في الأردن، إضافة إلى 74 حادث إنقاذ، و43 حادث إطفاء.

