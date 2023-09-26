الثلاثاء 26-09-2023
الوكيل الاخباري

5.26 مليون م2 مساحة الأبنية المرخصة في الأردن

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الثلاثاء، 26-09-2023 11:01 ص

5.26 مليون م2 مساحة الأبنية المرخصة في الأردن

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الوكيل الإخباري - نشرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول النشاط العمراني ورخص الأبنية في المملكة عن الأشهر السبعة الأولى من عام 2023.

وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة نحو 5.26 مليون م2، مقارنة مع 4.62 مليون م2 خلال نفس الفترة من عام 2022، بزيادة نسبتها 13.8%.

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كما بلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 13,679 رخصة خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2023، مقارنة مع 13,505 رخصة خلال نفس الفترة من عام 2022، بزيادة نسبتها 1.3%. 

وعلى صعيد اغراض الترخيص فقد بلغـت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2023 نحو 4.43 مليون م2، مقارنة مع نحو 3.85مليون م2 خلال نفس الفترة من عام 2022، بزيادة نسبتها 15.1%، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية نحو 823 ألف م2، مقارنة مع نحو 769 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2022، بزيادة نسبتها 7%.

وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية ما نسبته 84.3% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 15.7% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.

وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 67.3% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2023، بزيادة نسبتها 2.7% خلال نفس الفترة من عام 2022، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 24.1%، بزيادة نسبتها 0.4% عن نفس الفترة من عام 2022، وإقليم الجنوب ما نسبته 8.6%، بانخفاض نسبته 9.5% عن نفس الفترة من العام 2022.

 




 

 


 

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