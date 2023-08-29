الاعتداء على ممرض في مستشفى الامير حمزة - صورة

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - أصيب ممرض يعمل في طوارئ مستشفى الأمير حمزة، بجروح في الوجه، إثر اعتداء وقع عليه، مساء أمس، من قبل مرافق احد المرضى.

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وقال مدير المستشفى الدكتور كفاح أبو طربوش، إن الاعتداء جاء على إثر اعتقاد مرافق المريض أن الحالة التي معه تستدعي التدخل الفوري، ونظراً لانشغال الطبيب، ما أثار غضبه وبدأ بالعنف ضد الكادر التمريضي.

وبيّن أبو طربوش لـ " الوكيل الإخباري" أن الممرض المعتدى عليه أصيب بجرح سطحي بالوجه، وتم ادخاله إلى المستشفى لتلقي العلاج منوهاً أن حالته الصحية متوسطة.



وأضاف أنه تم ابلاغ الجهات الأمنية بالحادث وتم اتخاذ الإجراء اللازم من قبلهم.



من جهته قال قريب الممرض، إن الاعتداء على الممرض وقع داخل الطوارئ، وأن الاعتداء جاء بعد مشادات كلامية مع مرافق المريض .



ونوه إلى أنه تم إدخال الممرض إلى المستشفى لتلقي العلاج وتم تقديم شكوى رسمية للأجهزة الأمنية.



