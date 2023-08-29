حجز المركبة مدة شهر والسجن 3 اشهر وغرامة تصل لـ 500 دينار بحق مرتكبي هذه المخالفة

الوكيل الإخباري - بينت مديرية الأمن العام عقوبة مخالفة قيادة المركبة ليلاً دون توافر أنوارها الأمامية أو الخلفية في شارع غير مضاء.

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وأوضحت المديرية في منشور لها عبر فيسبوك، أنه سيتم حجز المركبة لمدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد عن شهر، والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 أشهر.



كما جاء في العقوبات، فرض غرامة مالية لا تقل عن 250 ديناراً ولا تزيد عن 500 دينار، إضافة إلى وقف العمل برخصة القيادة لمدة شهرين.



وأشارت المديرية إلى أنه بحسب تقرير الحوادث المرورية لعام 2022 شكل وجود عيوب أو تلف في الإضاءة الخلفية أو الامامية نسبة 20 % للمركبات المشتركة في الحوادث المسببة باصابات بشرية.



