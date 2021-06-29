50 شائعة في حزيران بحسب مرصد 'أكيد'

الوكيل الإخباري -

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سجل مرصد مصداقية الإعلام الأردني “أكيد” انخفاضاً ملحوظاً بعدد الشائعات التي رصدها خلال شهر حزيران، إذ بلغت 50 شائعة، مقارنةً بـ75 شائعة رصدها في شهر أيّار الماضي.وقال المرصد، في تقريره الشهري لعدد الشائعات المتداولة عبر شبكة الإنترنت ووسائل الإعلام، إن اللّافت للنّظر في شائعات شهر حزيران هو تقارب أعدادها بحسب مضامينها، إذْ تصدّرت شائعات الشأن العام بـ 13 شائعةً، وتلتها الشائعات الصحيّة بـ 12 شائعة، فيما سُجِّلت 8 شائعات اقتصاديّة، وتراجعت الشائعات الاجتماعيّة لتسجِّل 5 شائعات، بينما تساوت الشائعات الأمنيّة والسياسيّة مسجلة 12 بالمئة من عدد الشائعات.وبيّن التقرير، الصادر اليوم الثلاثاء، أنّ حصّة المصادر الداخليّة من تلك الشائعات، سواء كانت منصّات تواصل أو مواقع إخباريّة، بلغت 49 شائعةً من حجم الشَّائعات لشهر حزيران، فيما صدرت شائعة واحدة عن جهاتٍ خارجيّة.وعن مصدر الشائعة حسب وسيلة النشر، تبيّن أنّ 46 كان مصدرها وسائل التواصل الاجتماعيّ، صدرت 45 منها عن مِنصَّات التواصل المحليّة، وواحدة عن منصّات تواصل خارجية، وأن 4 شائعات روّج لها الإعلام، جميعها صادرة محليّاً.