51% ارتفاع السياحة العلاجية في المملكة عن العام الماضي

الوكيل الإخباري-خاص- كشف رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري عن ارتفاع نسبة السياحة العلاجية في المملكة بنسبة 51 % مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

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وقال الحموري اليوم الثلاثاء في حديث لـ "الوكيل الاخباري" إن السياحة العلاجية في الأردن تحسنت كثيرا منذ شهر حزيران الماضي بشكل ملحوظ، مرجعاً ذلك الى فتح القطاعات وعودة حركة الطيران الى صورتها الطبيعية .



يشار الى أن السياحة العلاجية تعتبر مصدرا هاما للدخل القومي وللقطاع الصحي، بالتزامن مع وجود 30 قطاعا مساندا يستفيد من السياحة العلاجية، والذي تأثر بشكل كبير خلال جائحة كورونا.

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