54 محامياً يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

الوكيل الاخباري - أدى 54 محامياً القسم القانوني أمام وزير العدل، الدكتور بسام التلهوني، بحضور نقيب المحامين مازن ارشيدات.

اضافة اعلان



وثمَّن التَّلهوني، اليوم الثلاثاء، دور مهنة المحاماة في إظهار الحقائق لتحقيق العدالة، متمنيا لهم التوفيق في حمل هذه الرسالة السامية.

يشار الى أنَّ المادة 23 من قانون نقابة المحامين تلزم المحامي الذي يسجل اسمه لأول مرة في سجل المحامين أن يحلف اليمين القانونية أمام وزير العدل بحضور نقيب المحامين.



--(بترا)

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





