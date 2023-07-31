الإثنين 31-07-2023
الوكيل الاخباري

بدء صرف دعم المحروقات لمشغلي النقل العام عن شهر حزيران الخميس

نعي فاضل .. "الحاج عمر سليم عوده المحيسن"

إتلاف مواد غذائية فاسدة في الزرقاء

مجلس النواب يقر مشروع 'الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023'

أمانة عمان تطلق خدمة تقسيط الذمم المالية لفئات متعددة - تفاصيل

6 آلاف منزل يستفيد من منحة دعم صندوق الطاقة

تحديد تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر آب بقيمة صفر

الأردن من بين أول 5 دول على مستوى العالم بمسابقات حفظ القرآن

وزارة التربية تكشف عن توجه هام بشأن التوجيهي

الزراعة: ارتفاع درجات الحرارة ساهم بوفرة إنتاج الدجاج وانخفاض أسعاره

الإثنين، 31-07-2023 02:27 م

6 آلاف منزل يستفيد من منحة دعم صندوق الطاقة

2252


الوكيل الإخباري - أعلن صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة عن انتهاء المرحلة الثانية من برنامج دعم الخلايا الشمسية للمنازل للعام 2022-2023، ضمن خطة برامج الصندوق السنوية.

وأكد الصندوق التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، استمرار العمل ببرنامج تركيب أنظمة السخانات الشمسية للمنازل بمنحة 30 بالمئة من الصندوق، وبالتعاون مع الجمعيات المحلية والبنوك.

وقال مدير الصندوق، رسمي حمزة، إن البرنامج الشامل لتركيب أنظمة الخلايا الشمسية والسخان الشمسي، يهدف إلى دعم المواطن وتخفيض عبء فاتورة الطاقة الشهرية عن كاهله، وتمكينه اقتصاديا، وتحقيق الأهداف الوطنية في الانتقال السلس والشامل للطاقة في الأردن.

اضافة اعلان


وأشار إلى أن 4500 منزل استفاد من الدعم المقدم من الصندوق لتركيب أنظمة الخلايا الشمسية، و1500 منزل لتركيب أنظمة السخان الشمسي خلال المرحلة الثانية.


وأضاف إن التكلفة الكلية لمشروع القطاع المنزلي لهذا العام بلغت ما يقارب 10 ملايين دينار، في حين قدم الصندوق دعما بلغت قيمته 3.5 مليون دينار كمنحة ومساهمة نقدية من تكاليف الأنظمة للمواطن، وفقاً لأسس ومعايير معلنة، وضمن إجراءات عمل محددة ومنشورة، ومن خلال منصة إلكترونية جرى تطويرها وإدارتها بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي تحدد آليات ومعايير الاستفادة والشروط اللازمة ضمن نظام إلكتروني شامل.

وبين حمزة أن الصندوق أهّل مجموعة من الشركات الراغبة بتركيب السخان الشمسي ضمن معايير معلنة، شملت أنظمة المرايا والأنابيب المفرغة، حيث تم تأهيلها تبعاً لمنتجها من خلال فحوصات أجريت في الجمعية العلمية الملكية لضمان جودة الأنظمة وكفالتها حسب الأصول ضماناً لمصلحة المواطنين


 




 

 


 

إقرأ ايضا
image

بدء صرف دعم المحروقات لمشغلي النقل العام عن شهر حزيران الخميس

4202117143555463358106

إتلاف مواد غذائية فاسدة في الزرقاء

7202326121937256869226

أمانة عمان تطلق خدمة تقسيط الذمم المالية لفئات متعددة - تفاصيل

6202330124859667378202

تحديد تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر آب بقيمة صفر

صلاة 666

الأردن من بين أول 5 دول على مستوى العالم بمسابقات حفظ القرآن

التربية والتعليم

وزارة التربية تكشف عن توجه هام بشأن التوجيهي

أخبار متعلقة
720232715239722169587

تعميم من المركزي لكافة البنوك العاملة في الأردن

image

هذا ما دار بين الأسد والصفدي في دمشق اليوم - تفاصيل

356738_13_1678906410

تمديد بيع وثائق عطاء المدينة الاقتصادية بين الأردن والعراق

-457164946

وزير الزراعة: نصيب الفرد من المياه في الأردن 62 م3 سنويا

444

11.4 مليون نسمة في الأردن "ثلثهم" لا يحملون الجنسية الأردنية

0L5A1502 - Copy

الأردن يدين التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية