6 آلاف منزل يستفيد من منحة دعم صندوق الطاقة

الوكيل الإخباري - أعلن صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة عن انتهاء المرحلة الثانية من برنامج دعم الخلايا الشمسية للمنازل للعام 2022-2023، ضمن خطة برامج الصندوق السنوية.



وأكد الصندوق التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، استمرار العمل ببرنامج تركيب أنظمة السخانات الشمسية للمنازل بمنحة 30 بالمئة من الصندوق، وبالتعاون مع الجمعيات المحلية والبنوك.



وقال مدير الصندوق، رسمي حمزة، إن البرنامج الشامل لتركيب أنظمة الخلايا الشمسية والسخان الشمسي، يهدف إلى دعم المواطن وتخفيض عبء فاتورة الطاقة الشهرية عن كاهله، وتمكينه اقتصاديا، وتحقيق الأهداف الوطنية في الانتقال السلس والشامل للطاقة في الأردن.

اضافة اعلان



وأشار إلى أن 4500 منزل استفاد من الدعم المقدم من الصندوق لتركيب أنظمة الخلايا الشمسية، و1500 منزل لتركيب أنظمة السخان الشمسي خلال المرحلة الثانية.



وأضاف إن التكلفة الكلية لمشروع القطاع المنزلي لهذا العام بلغت ما يقارب 10 ملايين دينار، في حين قدم الصندوق دعما بلغت قيمته 3.5 مليون دينار كمنحة ومساهمة نقدية من تكاليف الأنظمة للمواطن، وفقاً لأسس ومعايير معلنة، وضمن إجراءات عمل محددة ومنشورة، ومن خلال منصة إلكترونية جرى تطويرها وإدارتها بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي تحدد آليات ومعايير الاستفادة والشروط اللازمة ضمن نظام إلكتروني شامل.



وبين حمزة أن الصندوق أهّل مجموعة من الشركات الراغبة بتركيب السخان الشمسي ضمن معايير معلنة، شملت أنظمة المرايا والأنابيب المفرغة، حيث تم تأهيلها تبعاً لمنتجها من خلال فحوصات أجريت في الجمعية العلمية الملكية لضمان جودة الأنظمة وكفالتها حسب الأصول ضماناً لمصلحة المواطنين