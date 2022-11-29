64.7 ألف معاملة أنجزت بالمراكز الشاملة الشهر الماضي

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني



اضافة اعلان

كشفت وزارة العدل عدد المعاملات المنجزة في المراكز الشاملة للخدمات الحكومية الثلاثة في عمّان والزرقاء والكرك، خلال شهر تشرين أول الماضي.وفي التفاصيل، أشارت الوزارة وفق رصد "الوكيل الإخباري"، إلى أنه تم إنجاز 64698معاملة في كافة المراكز الشاملة.وقالت إن عدد المعاملات المنجزة في مركز العاصمة عمّان بلغ 44539 معاملة، وفي مركز الزرقاء 15045 معاملة، أما في مركز الكرك تم إنجاز 5114 معاملة.وتعمل المراكز الشاملة على تقديم مجموعة من الخدمات تزيد عن (100) خدمة في مركز عمّان و(70) خدمة في مركز الزرقاء و(65) خدمة في مركز الكرك.وجاء إنشاء المراكز الشاملة للخدمات الحكومية لتقديم الخدمة لكافة المواطنين والتسهيل عليهم، وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم في عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية إلكترونيا دون إلزام صاحب المعاملة من مراجعة تلك الوزارات ولغايات تيسير الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على متلقي الخدمة.