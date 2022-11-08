السير تكشف لـ"الوكيل" أسباب الأزمات المرورية الثلاثاء

الوكيل الإخباري

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- كشفت إدارة السير المركزية أسباب الأزمات المرورية في العاصمة عمّان وبعض مناطق المملكة.وقالت إدارة السير لـ"الوكيل الإخباري"، إن هطول الأمطار بشكل غزير والكثافة المرورية على الشوارع كانت وراء الأزمات في شوارع المملكة، حيث شهدت بعض المناطق تباطؤا في حركة السير.وأضافت أن بعض الطرق داخل العاصمة شهدت أيضا تعطلا لمركبات ما أدى لتباطؤ حركة السير وحدوث أزمات مرورية.ودعت إدارة السير السائقين إلى توخي الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات وخاصة في الأماكن المزدحمة تجنبا لوقوع حوادث سير أو انزلاق للمركبات ما يعرض حياة مستخدمي الطرق للخطر.وكانت تأثرت المملكة منذ ساعات فجر اليوم الثلاثاء بمنخفض جوي ماطر، حيث شهدت مناطق في شمال ووسط المملكة تساقطا غزيرا للأمطار.