694 مليون دينار دفعها وحولها أردنيون عبر نظام "كليك" الشهر الماضي

الوكيل الإخباري -

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كشف تقرير الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص ( جوباك) أن عدد المستخدمين لنظام الدفع الفوري "كليك" خلال شهر كانون الثاني الماضي وصل إلى 1.24 مليون مستخدم، وعدد الحركات عبر النظام وصلت إلى 4.49 مليون حركة، بقيمة مالية بلغت 694 مليون دينار.وبيّن التقرير، الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري" أن عدد مستخدمي نظام "المحافظ الالكترونية" الشهر الماضي، وصل إلى 2.19 مليون مستخدم، وعدد الحركات وصلت إلى 3.5 مليون حركة، بقيمة مالية بلغت 360 مليون دينار.وحول نظام "أي فواتيركم" بلغ عدد المستخدمين للنظام 4.15 مليون مستخدم، وعدد المفوترين 505 مفوترين، يقدمون 1743 خدمة.ونوه التقرير إلى أنه تم من خلال "أي فواتيركم" تنفيذ 5.26 مليون حركة، بقيمة مالية بلغت مليار و147 مليون دينار.وأوضح، أنه بلغ عدد الحركات المُنفذة على نظام "غرفة التقاص الالي" 915 ألف حركة، منها 909 حركات بالدينار الأردني، بقيمة مالية بلغت 710 ملايين دينار.وكشف التقرير أن عدد الشيكات المتداولة على نظام "المقاصة الإلكترونية للشيكات" وصل إلى 537 ألف شيك، بقيمة مالية بلغت 3.4 مليار دينار، حيث وصل عدد الشيكات المرتجعة 18.7 ألف شيك، بقيمة مالية بلغت 143 ألف دينار .