الثلاثاء 13-02-2024
الوكيل الاخباري
 

فيديو - جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيا بزعم محاولة تنفيذ عملية دهس

الجامعة الأردنية توقع مذكرة تفاهم مع "آدا" الأرذبيجانية

لإضرارها بأمنها.. إسرائيل تدرس إغلاق مكاتب قناة إعلامية أجنبية

مصر ترد على أنباء استدعاء السفيرة الإسرائيلية في القاهرة

الخارجية: إجلاء 54 أردنياً من قطاع غزة اليوم

الانجليزية والرشادية .. أسعار ليرة الذهب بالأردن اليوم

694 مليون دينار دفعها وحولها أردنيون عبر نظام "كليك" الشهر الماضي

مصر: هناك توتر في العلاقات مع إسرائيل ولدينا العديد من الأوراق لاستخدامها في الوقت المناسب

استشهاد فنان فلسطيني شهير وعدد من أفراد أسرته بقصف إسرائيلي

حزب الله: استهدفنا بالصواريخ تجمعا لجنود إسرائيليين

الثلاثاء، 13-02-2024 10:58 ص

694 مليون دينار دفعها وحولها أردنيون عبر نظام "كليك" الشهر الماضي

10202317141632154092106


الوكيل الإخباري - كشف تقرير الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص ( جوباك) أن عدد المستخدمين لنظام الدفع الفوري "كليك" خلال شهر كانون الثاني الماضي وصل إلى 1.24 مليون مستخدم، وعدد الحركات عبر النظام وصلت إلى 4.49 مليون حركة، بقيمة مالية بلغت 694 مليون دينار. اضافة اعلان


وبيّن التقرير، الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري" أن عدد مستخدمي نظام "المحافظ الالكترونية" الشهر الماضي، وصل إلى 2.19 مليون مستخدم، وعدد الحركات وصلت إلى 3.5 مليون حركة، بقيمة مالية بلغت 360 مليون دينار. 

وحول نظام "أي فواتيركم" بلغ عدد المستخدمين للنظام 4.15 مليون مستخدم، وعدد المفوترين 505 مفوترين، يقدمون 1743 خدمة.

ونوه التقرير إلى أنه تم من خلال "أي فواتيركم" تنفيذ 5.26 مليون حركة، بقيمة مالية بلغت مليار و147 مليون دينار.

وأوضح، أنه بلغ عدد الحركات المُنفذة على  نظام "غرفة التقاص الالي" 915 ألف حركة، منها 909 حركات بالدينار الأردني، بقيمة مالية بلغت 710 ملايين دينار.

وكشف التقرير أن عدد الشيكات المتداولة على نظام "المقاصة الإلكترونية للشيكات" وصل إلى 537 ألف شيك، بقيمة مالية بلغت 3.4 مليار دينار، حيث وصل عدد الشيكات المرتجعة 18.7 ألف شيك، بقيمة مالية بلغت  143 ألف دينار .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة الخارجية

الخارجية: إجلاء 54 أردنياً من قطاع غزة اليوم

5e3bc093dc228

130-50 قرشاً سعر كيلو التفاح بالسوق المركزي

file

أعضاء هيئة تدريس ومحاضرين متفرغين .. الجامعة الأردنية تعلن عن شواغر واسعة

427556_0

هيئة المعابر في غزة : اجلاء 27 أردنيا عبر معبر رفح اليوم الثلاثاء

2202412115844584515586

السير تكشف عن الطرق التي تشهد نشاطاً مرورياً صباح اليوم - أسماء

الدفاع-المدني

إصابة بتصادم 3 مركبات على طريق اربد - عمان