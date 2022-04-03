7.744 شكوى بعدم دفع الأجور ترد وزارة العمل خلال 2021

الوكيل الإخباري - بلغ مجموع الشكاوى العمالية المتعلقة بجائحة كورونا الواردة لمديرية التفتيش المركزي في وزارة العمل، خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الماضي، نحو 18,125 شكوى.

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ووفقا لإحصائية اطلعت عليها "هلا أخبار"، فقد بلغ عدد الشكاوى الواردة بشأن إجبار العامل على تقديم إجازة دون راتب 141، ونحو 980 شكوى تتعلق بإجبار العامل على تقديم الاستقالة.



وورد مديرية التفتيش المركزي 1,154 اعتراضا على إجراء قانوني من المؤسسة، فضلا عن 164 مطالبة بشأن بدل الإجازة السنوية.



في المقابل، لم يرد المديرية أية شكاوى أو ملاحظات بشأن عمل الموظفين أيام الأعياد الدينية والعطل الرسمية والعطل الأسبوعية.



ووصل للمديرية 781 شكوى بإنهاء خدمة الموظف لعقد العمل محدد المدة، و1,730 شكوى بإيقاف العامل عن العمل، و774 شكوى بتخفيض الأجور للعامل.

كما ورد لها، وفقا للإحصائية، 6 شكاوى بشأن تشغيل المرأة بخلاف المادة 69 من قانون العمل، و217 شكوى بإلزام العامل بعمل يختلف عن طبيعة عمله، فيما تبلغت المديرية بـ44 حالة حجز جواز سفر للعامل.



وتعاملت مع 377 شكوى تتعلق بطلب شهادة خبرة، و76 طلبا لنسخة من عقد العمل، و1,137 شكوى بعدم إعطاء الحد الأدنى للأجور، و148 شكوى بعدم توفر معايير السلامة في المؤسسة، وبنحو 7,744 شكوى تتعلق بعدم دفع الأجور.



وحول الإغلاقات، بلغ عدد الإغلاقات بموجب أمر الدفاع (32) خلال ذات المدة، 415 إغلاقا، فيما بلغ عدد الإغلاقات بموجب أمر الدفاع (46)، 2 فقط.

