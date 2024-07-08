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الإثنين، 08-07-2024 12:35 م

755 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي باربد اليوم

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الوكيل الاخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي، التابع لبلدية اربد الكبرى، اليوم الاثنين، 755 طنا.

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وقال مدير السوق المركزي في بلدية اربد الكبرى المهندس ربيع الروسان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بلغ مجموع ما وصل للسوق المركزي في اربد من الخضار 520 طنا و115 طن فواكه و 42 طن ورقيات و35 طنا ما بين الفواكه والخضار و43 طنا من مواد مثل الفراولة والشمام والبطيخ وغيرها.


وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي اربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10-22 قرشا، والبصل الناشف 15-35 قرشا، والثوم 150-300 قرش، والبطاطا 25-45 قرشا، والبندورة 12-35 قرشا، والخيار 25-50 قرشا، والزهرة 40-70 قرشا، والبطيخ 10-28 قرشا والشمام 15 - 45 قرشا.

 




 

 


 

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