787 من طلبة المدارس تلقوا لقاح كورونا في يومين

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة



أكدت أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية، الدكتورة نجوى قبيلات أن 787 طالب وطالبة تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا يومي الأحد والإثنين .

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وبيّنت قبيلات اليوم الثلاثاء لـ " الوكيل الإخباري" أن 737 طالب وطالبة من المجموع الكلي تم تطعيمهم من طلبة المدارس الحكومية في يومين.



وأضافت أنه تم تطعيم 50 طالب وطالبة منهم من المدارس الخاصة حيث فتحت الوزارة أمس مركز واحد لتطعيم طلبة التعليم الخاص.



وكانت التربية أعلنت حملة وطنية لتطعيم طلبة المدارس بلقاح كورونا قبل بدء امتحانات التكميلي ومن ثم ستعاود استكمالها بعد انتهاء الامتحانات التكميلية.

