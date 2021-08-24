915 مليون دولار الدخل السياحي لنهاية تموز الماضي

الوكيل الإخباري - انخفض الدخل السياحي الأردني خلال السبعة أشهر الاولى من العام الحالي، بنسبة 7ر20 بالمئة، ليصل الى 915 مليون دولار، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

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وتشير البيانات الصادرة عن البنك المركزي، إلى أن النشاط السياحي واصل تحسنه خلال شهر تموز الماضي، و للشهر الرابع على التوالي، وذلك في ضوء تحسن الوضع الوبائي وارتفاع أعداد متلقي المطعوم في المملكة، إذ سجل الدخل السياحي ارتفاعا بحوالي 268 مليون دولار، عن مستواه خلال ذات الشهر من العام الماضي، ليصل الى قرابة 4ر292 مليون دولار.



واوضحت البيانات ان الارتفاع جاء نتيجة الازدياد في أعداد السياح الذي وصل الى قرابة 261 ألف سائح لشهر تموز، شكل الأردنيون غير المقيمين ما نسبته 5ر43 بالمئة من إجمالي عدد السياح، تلاه السياح من الدول العربية (عدا دول الخليج) بنسبة 4ر26 بالمئة، ثم السياح من دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 6ر18 بالمئة.



من جانب آخر، سجل انفاق الاردنيين السياحي خلال شهر تموز الماضي ارتفاعا مقداره حوالي 125 مليون دولار، ليصل الى 134 مليون دولار كما ارتفع الإنفاق السياحي خارج المملكة خلال السبعة شهور الأولى من العام الحالي بنسبة 2ر29 بالمئة، ليبلغ 402 مليون دولار، مقارنة مع انخفاض نسبته 1ر67 بالمئة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

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